Governo: Fornaro (Leu), ora ministri parlino con atti, basta annunci

Roma, 23 giu. (AdnKronos) – “Con gli annunci, le dichiarazioni, le dirette Facebook e Twitter si può fare propaganda ma governare una grande nazione come l’Italia è un’altra cosa. Ora che finalmente dopo 100 giorni governo e Parlamento sono pienamente funzionanti, ci attendiamo che i ministri parlino con atti e la finiscano con questa alluvione di parole buone solo per la comunicazione”. Lo afferma il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera, Federico Fornaro.

“Del tanto strombazzato cambiamento -aggiunge- fino ad ora non si è davvero visto un bel nulla o peggio si sono visti i vecchi balletti di sparate sui temi più vari seguite da immediate precisazioni quando non da vere e proprie smentite”.