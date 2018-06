Libri: alla prova costume mangiando di tutto, i consigli di Sorrentino

Milano, 23 giu. (AdnKronos) – Arrivare alla prova costume mangiando di tutto. Per Nicola Sorrentino, il dietologo delle star, non è necessario torturarsi con privazioni e fantasiose combinazioni di cibi per ritrovare la forma fisica e soprattutto la salute. Analizzando i diversi alimenti, spiegando il funzionamento del corpo umano e tutti i pregi e i difetti delle più famose diete, Sorrentino offre al lettore nei nuovo libro ‘Tutta la verità sulle diete’ consigli per condurre uno stile di vita sano. Non solo indicazioni per seguire una dieta equilibrata, ma anche ricette da sperimentare nella vita di tutti i giorni.

Fermo sostenitore della dieta mediterranea, con ‘Tutta la verità sulle diete. Le mie diete con ricette per dimagrire e stare bene’, in tutte le edicole fino a metà luglio, Sorrentino offre una guida facile e utile per orientarsi nel complesso e spesso contraddittorio mondo della nutrizione, tra miti e false credenze. “Una cosa che non tutti sanno? La pizza non è un alimento ingrassante come tutti credono. È un pasto composto da ingredienti semplici come farina, acqua, lievito e sale sulla quale ognuno può aggiungere ciò che vuole – sottolinea Sorrentino – consiglio sempre una pizza marinara con poco olio composta da pomodoro, origano e aglio e acciughe per rendere il tutto più completo. Le calorie? Non più di 500”.

“Tutta la verità sulle diete. Le mie diete con ricette per dimagrire e stare bene” fa parte della nuova collana editoriale del quotidiano La Verità ed è disponibile in tutte edicole italiane fino a metà luglio.