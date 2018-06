Governo: Fraccaro, Salvini non ci sta ‘mangiando’, conta sostanza non forma

Roma, 27 giu. (AdnKronos) – “Non mi sembra che Salvini ci stia ‘mangiando’. Forse sta ‘mangiando’ a destra. A me non interessa, non è una preoccupazione del governo lo spostamento di mezzo punto da un lato o dall’altro. L’unica preoccupazione del governo è fare il bene del Paese”. A dirlo, ai microfoni di Circo Massimo su Radio Capital, il ministro dei Rapporti col Parlamento, Riccardo Fraccaro.

A chi gli chiede se condivida i toni, duri, del ministro dell’Interno, “io ho altri toni – riconosce Fraccaro – ma questo è un governo che guarda alla sostanza non alla forma. Abituatevi”.