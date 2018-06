Investindustrial: acquisisce la danese Louis Paulsen

Milano, 27 giu. (AdnKronos) – Investindustrial ha acquisito Louis Poulsen, brand leader globale nel settore dell’illuminazione, con sede a Copenaghen e produzione a Vejen, Danimarca. Il perfezionamento dell’operazione è atteso nel terzo trimestre 2018. Fondata nel 1874, Louis Poulsen è rinomata nel mondo per il suo portafoglio di prodotti iconici tra cui figurano le lampade PH5 e PH Artichoke. La società oggi esporta in oltre 50 paesi e ha una presenza particolarmente rilevante nell’area nord europea, oltre che negli Stati Uniti e in Giappone. Nel 2017 ha generato ricavi per circa 107 milioni di euro. Investindustrial ha investito in diverse aziende del settore del design e oggi conta tra le proprie partecipate Flos (dal 2014), B&B Italia (dal 2015), Arclinea (dal 2016) e Oka (da fine 2017).

“È un brand di elevata reputazione – ha commentato Andrea C. Bonomi, presidente dell’Industrial Advisory Board di Investindustrial – noto a livello globale e rappresenta da oggi una parte importante del nostro portafoglio nel design, settore per noi di forte interesse fin dall’investimento in Flos nel 2014. Louis Poulsen ha un elevato potenziale di ulteriore sviluppo e lavoreremo al fianco del management per sostenerne la crescita”.

Investindustrial è stata assistita dai seguenti advisor: ABG Sundal Collier, Studio Legale Chiomenti, KromannReumert e Hogan Lovells , PWC, Bain Company, Willis e Golder Associates .