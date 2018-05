Governo: Industriali Padova, serve subito un esecutivo e programma realistico

Padova, 10 mag. (AdnKronos) – “C’è voluta la determinazione del Presidente Mattarella per aprire un varco nel muro di veti dei partiti. L’auspicio è che i colloqui in corso siano la premessa di un accordo politico credibile, fondato su responsabilità e realismo. Che sappia superare l’inadeguatezza di un sistema elettorale incompleto quanto inefficace, nonché la presunzione delle demagogie politiche e del gioco di potere”. Così il Vice Presidente di Confindustria Padova, Mario Ravagnan commenta con l’Adnkronos i colloqui in corso tra Lega e M5S per la formazione del governo.

“La responsabilità di dare al Paese un governo nel pieno delle sue funzioni dev’essere una priorità, proprio mentre si avvertono segnali di rallentamento e alla vigilia di dossier decisivi, in Europa e non solo, dai quali siamo assenti. Serve realismo per riprendere a fare i conti con i problemi veri della gente e delle imprese, con una crescita insufficiente e discontinua, con la poca attrattività per i giovani e con un debito pubblico che non ammette azzardi”, spiega.

“Da imprenditori impegnati a crescere per creare valore e posti di lavoro, pensiamo che la ricetta per le nostre aziende sia una forte flessibilità e capacità di seguire i mercati globalizzati e per questo avere strategia e una politica economica che rafforzi la competitività delle imprese e del Paese, con una visione di medio periodo che superi le tornate elettorali, attraverso una nuova stagione di riforme, migliorando e completando quanto di buono è stato fatto. Serve uno Stato efficiente che valorizzi le peculiarità dei sistemi territoriali di riferimento e che sia presente nelle politiche comunitarie e internazionali con competenza e amor proprio”, conclude.