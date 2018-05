Milano: atti osceni in biblioteca davanti a una donna, denunciato

Milano, 10 mag. (AdnKronos) – Un uomo di 31 anni è stato arrestato dai carabinieri dopo essere stato sorpreso mentre si masturbava davanti a una donna. E’ accaduto stamattina a Milano.

I carabinieri della radiomobile di Milano sono intervenuti nella biblioteca comunale di via Valvassori Peroni su richiesta dei dipendenti, dopo che una 48enne irlandese, residente a Milano, aveva riferito di aver visto un giovane seduto di fronte a lei che si stava masturbando. Quest’ultimo, un italiano incensurato, è stato individuato poco dopo dai militari nei pressi della biblioteca e denunciato in stato di libertà per atti osceni in luogo pubblico.

Sempre nella mattinata odierna, in via Larga, gli uomini della pattuglia mobile di zona della compagnia Milano-Duomo hanno arrestato per violenza sessuale un 47enne di origine ghanese, irregolare e già noto alla giustizia per atti osceni in luogo pubblico, poiché poco prima aveva avvicinato una 38enne italiana palpeggiandole le parti intime e fuggendo subito dopo per via delle urla della vittima. I militari, intervenuti su richiesta della vittima e di un testimone, lo hanno bloccato poco dopo in via Verziere. L’arrestato verrà associato alla casa circondariale di San Vittore.