Governo: Marcucci, salvare 18App, interrogazione Pd a Bonisoli

Roma, 18 giu. (AdnKronos) – “La 18 app va salvata in tutti i modi. Non conviene al governo M5S- Lega cominciare ad occuparsi di cultura con un taglio su una misura rivolta ai più giovani. Sbaglia anche il Consiglio di Stato nel suo parere, non è vero che manca la fonte di rango primario”. Lo afferma il capogruppo del Pd a Palazzo Madama Andrea Marcucci, che preannuncia anche un’interrogazione del gruppo dem rivolta al ministro Bonisoli.

“La 18App ha prodotto finora-sottolinea il presidente del gruppo Pd- acquisti per 268 milioni di euro, di cui l’80% in libri (circa 220 milioni), ha coinvolto fino ad oggi 764.000 ragazzi e sta per essere imitata in Francia. Tagliarla significa anche produrre un danno sensibile ai consumi culturali “, conclude Marcucci.