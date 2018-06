Migranti: Salvini, faremo censimento o anagrafe dei rom

Milano, 18 giu. (AdnKronos) – “Mi sto facendo preparare al ministero dell’Interno un dossier sulla situazione rom in Italia perché, dopo l’intervento di Maroni che però risale ormai a 5,6,7 anni fa, nessuno ha fatto più nulla e quindi siamo tornati, temo, al caos”. Lo ha detto Matteo Salvini, ministro dell’Interno, intervistato da Telelombardia, che ha spiegato di avere predisposto “una ricognizione sulla situazione rom in giro per l’Italia per vedere chi come e quanti”.

“Cerchiamo di capire – ha spiegato – come intervenire rifacendo quello che all’epoca fu chiamato censimento e ‘apriti cielo’; allora chiamiamola ‘anagrafe’ o ‘fotografia’ per capire di cosa stiamo parlando”.

“Stiamo lavorando anche sulla espulsione dei detenuti stranieri che sono in Italia me serve l’accordo con il paese che se li deve riprendere. Quindi bisogna lavorare con Romania, Albania e Tunisia, che sono ahimè tra i principali paesi per presenze in galera” ha concluso Salvini, evidenziando che “purtroppo i rom italiani te li devi tenere in Italia”.