Roma, 15 set. (AdnKronos) – “Ad aprile gli investitori esteri avevano titoli di Stato per 772 miliardi. A maggio 699. A giugno 664. Meno 108 in 3 mesi. Tanti. Segnale grave. È il #GovernoDeiRisparmiInFuga. Fuori d’Italia, dove la propaganda tossica non fa presa, le loro bugie non se le beve quasi nessuno”. Lo scrive su Twitter il senatore del Pd Dario Parrini.

