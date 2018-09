Pd: Zingaretti, Delrio? Dibattito legittimo, congresso prima di europee

Roma, 15 set. (AdnKronos) – La possibile discesa in campo di Graziano Delrio alla segreteria del Pd? “C’è un dibattito legittimo, quel che sto facendo io è girare l’Italia” per ricostruire “un’alternativa”, partendo da “una nuova generazione che può e deve ridiventare protagonista, anche per spazzare via tutto il retaggio di un correntismo esasperato e di tanto notabilato che c’è e in parte è stato il problema del Pd”. Lo ha detto il governatore del Lazio e candidato alla segreteria dem, Nicola Zingaretti, alle telecamere di Sky a margine della festa dell’Udc a Fiuggi.

“Cambiare”, per Zingaretti, “vuol dire una nuova agenda politica e sociale” ed è “per questo che è importante il congresso, non tanto per eleggere il nuovo segretario” ma “per aprire un processo di rigenerazione del centrosinistra”.

Il congresso, assicura Zingaretti, “sarà prima delle europee”, ma “l’importante è iniziare a parlare con gli italiani di nuovo per dire loro che si può cambiare e che abbiamo capito che le sconfitte vanno prese sul serio”.

