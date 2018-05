Roma, 8 mag. (AdnKronos) – “Sono passate 9 settimane e mezzo dal voto, non so chi fa Kim Basinger e chi Mickey Rourke tra Di Maio e Salvini, sono passate nove settimane e mezzo e non è successo niente” dopo “le promesse delle campagna elettorale. Ricordate la flat tax? Italiani, non la faranno mai. Ricordate il reddito di cittadinanza? Italiani, non lo faranno mai. Hanno vinto le elezioni con promesse irrealizzabili”. Lo ha detto Matteo Renzi a Di Martedì.