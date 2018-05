Roma, 8 mag. (AdnKronos) – “Stop ai litigi, basta discussioni”. Lo dice Matteo Renzi parlando del Pd a Di Martedì. “C’è una diversità profonda tra i populisti demagoghi, Lega e M5S, e il Pd”, aggiunge Renzi e poi riferendosi a Roberto Fico: “Un politico serio non è quello che si fa fare le foto perchè va al lavoro in autobus, come ha fatto il presidente della Camera, ma che mette le risorse per la manutenzione degli autobus. Oggi a Roma ne sono andati a fuoco due”.