Governo: Salvini, alleati con chi sostiene nostro programma

Roma, 30 mag. (AdnKronos) – Alleati con il M5S o con il centrodestra? “Con chi sostiene il nostro programma di cambiamento. Non guarderò ai nomi e ai cognomi ma alle cose da fare, è chiaro che se non cambiano alcune regole Ue per l’Italia è finita”. Lo dice Matteo Salvini, in diretta Fb dal mercato di Pisa.

“Chi vuole andare al governo con la Lega – va avanti – deve impegnarsi a cambiare alcune regole e alcuni vincoli, alcune direttive europee. Chi invece dice ‘signor sì, signor padrone, a Bruxelles hanno sempre ragione’, non può essere alleato con la Lega”.