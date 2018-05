Norwegian: lancia due nuovi voli da Roma per Tel Aviv e Reykjavik

Roma, 30 mag. (AdnKronos) – Norwegian lancia due nuove rotte da Roma alla volta di Tel Aviv e Reykjavik. Dal 28 ottobre, il vettore collegherà Roma Fiumicino a Israele tutti i giorni e dallo stesso giorno si potrà decollare anche verso l’Islanda due volte alla settimana (giovedì e domenica). Entrambe le rotte saranno operative non solo durante il periodo invernale, ma tutto l’anno.

“Siamo davvero felici di annunciare queste due nuove rotte che, dal prossimo inverno, permetteranno di volare da Roma Fiumicino a Tel Aviv e Reykjavik senza scali e con tariffe low cost”, dichiara Thomas Ramdahl, chief commercial officer di Norwegian. “I nuovi collegamenti andranno ad arricchire ulteriormente la nostra offerta di destinazioni da e per Roma Fiumicino, rendendo ancora più comodi gli spostamenti verso Israele e aprendo le porte dell’Islanda ai passeggeri romani. Norwegian, infatti, è l’unica compagnia aerea che collegherà la capitale italiana e quella islandese con voli diretti. Allo stesso tempo, ci auguriamo che queste nuove rotte possano incrementare il flusso di turisti incoming verso Roma, desiderosi di scoprire questa splendida città e il suo patrimonio storico e culturale”.

Con la nuova rotta Roma Fiumicino – Tel Aviv, Norwegian metterà a disposizione un totale di 135.870 posti durante il primo anno di operazioni. Tre volte alla settimana, i passeggeri dei voli da e per Tel Aviv potranno approfittare anche delle connessioni tra Roma Fiumicino e New York/Newark, volando così tra Israele e gli Stati Uniti attraverso l’hub romano (martedì, giovedì e domenica Tel Aviv – Roma Fiumicino – New York/Newark; lunedì, mercoledì e sabato in direzione opposta). Con i nuovi voli verso Reykjavik, invece, Norwegian è l’unica compagnia che collegherà in modo diretto Roma con l’Islanda, mettendo a disposizione più di 38.700 posti durante il primo anno di operazioni.