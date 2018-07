Governo: Tajani, no Ue a Di Maio per reddito cittadinanza con fondi europei

Roma, 4 lug. (AdnKronos) – Il commissario europeo per il Lavoro e gli Affari sociali, Marianne Thyssen, ha detto a Luigi Di Maio, ministro del Lavoro italiano, che i Fondi sociali europei non possono essere usati per finanziare il reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia del Movimento cinque stelle. Lo rivela Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo, in un’intervista esclusiva a Panorama, nel numero in edicola domani. “Di Maio aveva avanzato la richiesta, ma Thyssen gliel’ha spiegato in maniera molto chiara. E’ tecnicamente impossibile: non l’ha mai fatto nessuno Stato europeo”, riporta Tajani.

“Il governo italiano – aggiunge il presidente del Parlamento europeo – ha promesso reddito di cittadinanza, abolizione della Fornero e flat tax. Ma dove sono i soldi? La battaglia sui migranti invece è gratis, ma pericolosissima. L’Italia oggi fa di necessità virtù”.