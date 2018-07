Ue: Tajani, ha bisogno di Merkel, da Macron scelte poco europeiste

Roma, 4 lug. (AdnKronos) – “L’immigrazione ha creato alla Cancelliera tedesca Angela Merkel problemi enormi. Ha combattuto tante battaglie e ha molti nemici: è stata troppo germanica, ma ha tenuto in piedi l’Europa. Abbiamo ancora bisogno di una leader come lei”. Lo rivela Antonio Tajani, presidente del Parlamento europeo, in un’intervista esclusiva a Panorama, nel numero in edicola domani. “Macron, invece, adesso è il nuovo: un pragmatico liberale che ha ridato centralità alla Francia – osserva Tajani – Ma non m’è piaciuta la sua politica su Fincantieri e sui migranti respinti Ventimiglia: non sono state scelte europeiste”.

Sulla lite tra il presidente francese e il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, Tajani spiega: “Macron spara a palle incatenate perché vede dietro Salvini la sua arcinemica Marine Le Pen. Lo scontro è sulla visione dell’Ue: tecnocratica o populista. Merkel e Macron devono ridimensionare il nostro populismo, per evitare che prenda piede anche da loro. Mentre Salvini spera nella caduta della Merkel”.