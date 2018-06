Governo: Toninelli, entro anno via vitalizi e interventi su pensioni d’oro

Roma, 20 giu. (AdnKronos) – “Io sono molto tranquillo e molto ottimista. Per me quella che è iniziata è una maratona per migliorare la qualità della vita delle persone. Già dalla prossima settimana approderanno in aula provvedimenti molto importanti contro la povertà, contro lo sfruttamento del precariato, contro le pubblicità per il gioco di azzardo, ci sarà anche la parte sulla corruzione”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, a Radio Radio.

“Abbiamo tantissime cose da fare, non abbiamo l’ansia di farle tutte insieme, ne faremo una per volta. Io penso che tra poche settimane, pochi mesi, spero che al massimo entro l’autunno verranno aboliti i vitalizi e s’interverrà sulle pensioni d’oro creando maggiore equità su quelle sotto i 500 euro e le pensioni minime”.

“Stiamo lavorando tantissimo, io penso che con un Governo come il nostro, con due forze diverse distinte e alternative ma che sono vincolate da un contratto firmato insieme, si possa tranquillamente guardare ai cinque anni di legislatura”, conclude.