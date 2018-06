Rom: sindaco Verona, Salvini fa bene a porre questioni di sicurezza

Verona, 20 giu. (AdnKronos) – “Il ministro dell’Interno fa bene a porre questioni che riguardano la sicurezza dei territori, anche riguardo alla permanenza di Rom e Sinti, e a vigilare su come vengono spesi i soldi pubblici nell’assistenza di chi ne abbia eventualmente diritto. Allo stesso modo, invece, fanno male tutti coloro che scatenano polemiche su un tema che non esiste: non ci sono censimenti razziali né guerre sante contro nessuno”. Così all’Adnkronos il sindaco di Verona, Federico Sboarina (Centrodestra), commenta l’iniziativa del titolare del Viminale.

“Da parte di Salvini, credo ci sia la volontà di far rispettare a tutti le regole. Un principio elementare per chi amministra e che anche la sinistra applica quando è al governo di città e Regioni. È la solita bufera estiva. A Verona abbiamo 3 campi nomadi, con i nuclei familiari regolarmente registrati e i minori che vanno a scuola. Se da qualche parte non è così, si deve affrontare il problema. E chi deve farlo, se non il ministro dell’Interno?”, conclude il sindaco di Verona.