Governo: urge soluzione, Mattarella prova a forzare i tempi/Adnkronos (3)

(AdnKronos) – Altra strada percorribile quella dell’incarico esplorativo, affidato ad una carica istituzionale, quindi la presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, o il presidente della Camera, Roberto Fico. Figure terze ma con una connotazione più politica rispetto a quella del Capo dello Stato, in grado quindi di avere un approccio bipartisan alle questioni, ma anche di inserire nel confronto tra le forze politiche quegli elementi che possano permettere di superare la fase di stallo.

“Siamo tutti accanto al Presidente Mattarella nella ricerca di soluzioni ed è un compito, come potete immaginare, estremamente difficile, complesso e presenta una sua innegabile urgenza”, ha sottolineato questa mattina l’ex Capo dello Stato, Giorgio Napolitano, dopo il colloquio al Quirinale con il suo successore, con la convinzione di esprimere “un sentimento comune anche ai presidenti di Camera e Senato”.

Ancora una volta quindi, come accaduto in altre fasi delicate della storia repubblicana, la ‘troika istituzionale’ potrebbe essere il fulcro di un’iniziativa per provare a forzare quello che al momento appare come un vero e proprio blocco.