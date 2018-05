Governo: Urso, M5S si ricorda di Sud solo in campagna elettorale

Roma, 17 mag. (AdnKronos) – “Il Movimento 5 Stelle si ricorda del Mezzogiorno solo in campagna elettorale. È incredibile che ciò accada proprio mentre il rapporto annuale dell’Istat evidenzia come sia aumentato il divario tra Nord e Sud e denunzia la fuga all’estero delle migliori energie”. Lo afferma il senatore di Fratelli d’Italia Adolfo Urso.

“Fa bene Giorgia Meloni -aggiunge- a bacchettare chi sta scrivendo il contratto ricordando che l’Italia è squilibrata fra Nord e Sud. Il Sud Italia ha problemi strutturali che non possono essere risolti con investimenti miliardari nel reddito di cittadinanza. Bisogna creare lavoro e avere una strategia per le infrastrutture”.