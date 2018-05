Pd: Sereni, segretario in assemblea e congresso in tempi rapidi

Roma, 17 mag. (AdnKronos) – “La semplice lettura dei giornali è sufficiente a far crescere una preoccupazione enorme”. Lo scrive Marina Sereni sul suo blog a proposito del governo Lega-M5S. “In tutto il cosiddetto ‘contratto di programma’ aleggia uno spirito anti-europeo, una voglia di indicare nell’Europa non solo la causa dei problemi di oggi ma anche la responsabile dei fallimenti di domani. Insomma sia la Lega che il M5S, dovendo passare dalla propaganda alla prova del governo, si stanno attrezzando per dare in pasto al loro elettorato un nuovo ‘nemico’ e lo hanno identificato nell’Europa”.

“Esattamente -sottolinea- ciò che molti di noi temevano. Le conseguenze purtroppo possono essere molto concrete e molto negative per la nostra stabilità finanziaria, per le imprese e le famiglie italiane, in particolare per le fasce più deboli e meno garantite”. Quanto all’assemblea del Pd in programma sabato, Sereni osserva: “Abbiamo di fronte a noi due esigenze, per me entrambe importanti: da un lato fare una discussione di fondo sulle cause del voto e su come ripartire, e, dall’altro, avere una guida certa in questa fase così delicata e difficile della vita istituzionale del nostro Paese. Martina ha avanzato ieri in questo senso una nuova proposta”.

“Vedo risposte burocratiche del tipo ‘ma lo Statuto prevede che si scelga tra elezione del segretario in assemblea e congresso’. Ma la politica che ci sta a fare? Siamo o no in una situazione straordinaria? Sì. Siamo o no tutti d’accordo che bisogna anticipare il congresso rispetto alla scadenza ordinaria? Sì. Siamo consapevoli che si apre una fase politica completamente diversa e che il Pd deve rappresentare da subito un argine e un punto di riferimento per coloro che non si riconoscono in questo governo? Spero di sì. E allora come conseguenza non possiamo non avere un segretario pienamente legittimato che ci porti al Congresso in tempi rapidi”.