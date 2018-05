Governo: Verini (Pd), ora opposizione vera e rigorosa

Roma, 10 mag. (AdnKronos) – “Il governo che si prefigura tra 5 Stelle e Lega, con il finto distacco di Forza Italia e forse di Fratelli d’Italia, è lo scenario peggiore che si poteva augurare all’Italia. Ora per il Pd stare all’opposizione sarà un dovere reale, non virtuale. Per me dovrà essere una opposizione vera e rigorosa, seria, legata alla vita reale del Paese. Opposizione di una forza riformista che in questi anni ha governato il Paese per cercare di cambiarlo in meglio. Opposizione con i valori e gli ideali di una forza della sinistra europeista del Duemila e non del Novecento (ma della sinistra)”. Lo afferma il deputato del Pd Walter Verini.

“Dovremo quindi consolidare la fiducia di chi ci ha votato -aggiunge- e insieme parlare ai milioni di cittadini che ci hanno lasciato, a partire da quelli che hanno scelto 5 Stelle”.