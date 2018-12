Grande festa del Podismo con 150 atleti premiati

Sabato 15 dicembre presso la sede della Polisportiva Policiano si è svolta la Festa del Podismo con la premiazione degli atleti che hanno partecipato al 27°Grand Prix ed in contemporanea gli atleti del Grand Prix tesserati CSI.

Una bellissima serata in cui si sono ritrovati insieme atleti delle più svariate società della nostra zona, dalla Podistica Il Campino, alla Subbiano Marathon, all’Atletica Sestini, alla Polisportiva Rinascita Montevarchi, Atletica Terranuovese, all’Atletica Avis Sansepolcro, al Marathon Club Città di Castello, alla Olympic Runners Lama, all’Atletica Sinalunga, alla Riccardo Valenti di Rapolano, alla Mens Sana di Siena e alla Libertas Siena, all’Atletica Futura di Figline Valdarno, alla Polisportiva Chianciano e ovviamente la U.P.Policiano.

Insieme per festeggiare un anno impegnativo e di ottime soddisfazioni sportive davanti a delle prelibatissime pietanze che i cuochi della polisportiva Policiano sono riusciti a realizzare da un antipasto toscano un primo con strozzapreti al sugo di lepre per completare una grigliata mista di Bistecca, rosticciana, salsicce fegatelli, accompagnato da un ottimo vino rosso di Montepulciano.

Per finire con la specialità della casa realizzata da Moreno Sinatti (millefoglie con crema Chantilly fresca) accompagnata dalle bollicine di un ottimo Fontanafredda Caffè e digestivo.

Durante la cena si sono svolte le premiazione dei tanti atleti che si sono distinti nell’arco dell’anno nel circuito del Grand Prix del Policiano ricevendo tutti un cesto natalizio con prodotti Vestri insieme ad uno spumante Fontanafredda.

Abbiamo iniziato con il settore giovanile premiati con trofei in vetro per poi proseguire con gli adulti con i migliori classificati che hanno ricevuto Piatto in vetro (Alzate) della IVV molto bello oltre ad articoli sportivi (Scarpe- Accappatoi, Giacche a Vento) Elettrodomestici (TV Color-Estrattori Succo-Tostapane-Griglie ecc..-Prodotti Alimentari (Prosciutti)- Orologi di Valore e altri premi.

E’ stata la volta degli Sponsor che sono stati omaggiati con Piatti in Vetro personalizzati come la CBR (presente il titolare Brogi) la Ditta Iriparo con tutto lo staff capeggiati da Stefano Rossi -Il presidente Chierici di Aisa Impianti, Il medico Vergni che in questa occasione ha presentato il suo libro ” Ultimo Biennio” con dedica a Fabio Sinatti ed il Fotografo Stefano Grigiotti sempre presente in tutte le competizioni.

Altra premiazione con Lorenzo Bernardini del Centro Sportivo Italiano che ha premiato gli atleti del Grand Prix CSI, ha voluto inoltre omaggiare con un bellissimo premio Fabio Sinatti per l’impegno e la collaborazione con il CSI.

Sono stati premiati anche i Campioni Italiani di staffette di Corsa Campestre Cardelli,Vannuccini,Niola e Fatichenti, e campioni Italiani 4×1500 su pista Scaglia, Sinatti, Lancellotti, Lombardi.

Premio speciale per Yassin ElKhalil per l’ottimo risultato tecnico nella 1\2 Maratona e Giuseppe Cardelli per la maratona.

Una serata che si è completata con l’estrazione della lotteria con oltre 15 premi e Antonio Martino ha vinto il Prosciutto, mentre per la prima volta Roberto Giustini che ogni anno acquista tanti biglietti non è riuscito a vincere nessun premio.

L’appuntamento per tutti è al prossimo anno , 14 Dicembre 2019 con la 28^ edizione del Grand Prix.

Il podio dei migliori 3

PRIMI 3 ASSOLUTI/E Anno società gare punti

1 Annetti Alessandro 1986 U.P.Policiano 35 7565 2 Vannuccini Francesco 1982 U.P.Policiano 34 7514 3 Ciambriello Giovanni 1980 Pol. Chianciano 37 6769

1 Sanarelli Nicoletta 1973 Il Campino 37 5519 2 Volpi Francesca 1982 Sansepolcro 35 5223 3 Lacrimini Patrizia 1967 Città di Castello 32 3908

Primi 3 di Categoria

Cat. Assoluti Anno società gare punti

1 Schicchi Marco 1983 Il Campino 37 6089 2 Mori Lorenzo 1999 Subbiano 28 5843 3 Lisi Tommaso 1982 U.P.Policiano 30 5472

Cat. Master Anno società gare punti

1 Mazzarelli Giacomo 1972 Subbiano 36 6268 2 Serluca Andrea 1976 Rapolano 36 6183 3 Lazzerini Massimiliano 1976 Terranuova 33 6163

Cat. Veterani Anno società gare punti

1 Fontani Ettore 1966 Pod Il campino 35 5427 2 Soldini Aldo 1965 U.P.Policiano 29 5123 3 Sinatti Stefano 1961 U.P.Policiano 29 4941

Cat. Argento Anno società gare punti

1 Cucchiarini Pierluigi 1958 Olympic Lama 37 4498 2 Scaglia Gianmarco 1957 U.P.policiano 27 4151 3 Lancellotti Giuseppe 1957 U.P.Policiano 27 3095

Cat. Oro Anno società gare punti

1 Bignardi Ivo 1947 U.P.Policiano 37 2733 2 Blasi Enzo 1947 U.P.Policiano 36 2505 3 Gibin Amilcare 1938 U.P.Policiano 31 1925

Cat Assolute Donne Anno società gare punti

1 Barneschi Francesca 1984 Il Campino 16 3163 2 Sileno Alterina 1979 U.P.Policiano 21 1596 3 Sbardellati Manuela 1981 Filirun team 13 1236

Cat. Master Donne Anno società gare punti

1 Alberti Lucia 1978 Sansepolcro 31 2325 2 Fabianelli Jasmine 1975 Il Campino 32 2075 3 Tiberi Lucia 1970 Il Fiorino 19 1927

Cat. Veterane Donne Anno società gare punti

1 Collini Gabriella 1961 Montevarchi 24 1697 2 Sassi Antonella 1958 Il Fiorino 17 1387 3 Marraghini Patrizia 1961 U.P.Policiano 26 1273

Anno società gare punti

1 Becattini Asia 2011 Atl. Futura 21 669 2 Mercati Giulia 2011 Sansepolcro 21 636 3 Banchetti Aurora 2012 Il Campino 19 516

Anno società gare punti