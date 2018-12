l Gruppo Musici con il Calcit per gli auguri alla Città 

Si rinnova la tradizione degli Auguri alla Città da parte del Gruppo Musici della Giostra del Saracino. Domenica 23 dicembre a partire dalle ore 18 (meteo permettendo) il Gruppo sfilerà per le vie della Città di Arezzo per portare, con le proprie musiche gli Auguri alla Città.

Nel 2018 ricorrono i quarant’anni di fondazione del CALCIT e proprio per questo motivo la parte finale dell’ “Uscita degli Auguri” a partire dalle ore 18,30 sarà dedicata a rendere omaggio al CALCIT, benemerita associazione aretina, con una piccola esibizione in Piazza San Jacopo.