Gruppo Cap: a Milano un incontro sulla comunicazione efficace in Csr (2)

(AdnKronos) – Obiettivo del seminario, destinato in particolare ai giornalisti, è creare un importante momento di confronto tra utility, aziende e stakeholder per fare il punto sulle strategie di comunicazione e sulle best practice messe in atto sul fronte della sostenibilità e della responsabilità sociale di impresa, in relazione alle sfide sempre più importanti che lo scenario ambientale, politico e sociale richiede di affrontare ogni giorno.

L’aggravarsi dei problemi ambientali su scala mondiale, l’aumentata sensibilità dei consumatori, un quadro normativo sempre più stringente, il ruolo e l’influenza dei media, hanno posto il fattore green al centro delle strategie d’impresa, e quindi anche della comunicazione. Una comunicazione diversa da quella tradizionale che richiede approcci differenti e specifiche capacità sia nella definizione dei messaggi, sia nella gestione dei mezzi impiegati.

