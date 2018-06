Gruppo Cap: depuratore Pero ospita 4 studenti per tirocinio su ciclo acqua (2)

(AdnKronos) – Obiettivo dell’iniziativa, far conoscere e approfondire la complessità del sistema di depurazione: dalle procedure in uso a tutte le fasi del ciclo di trattamento delle acque reflue e dei fanghi, fino ad arrivare alla produzione di biogas, esempio virtuoso di riutilizzo dello scarto ottenuto dai reflui fognari, che viene trasformato in energia termica ed elettrica.

I tirocinanti, che hanno intrapreso un indirizzo di studi chimico-biologico, saranno affiancati dal tutor aziendale di Gruppo Cap Ugo Tonello, che coordinerà le loro attività, finalizzate a rafforzare e integrare le competenze già apprese a scuola, attraverso un’esperienza professionale sul campo. L’elaborazione di un project work finale concluderà l’esperienza formativa.

L’impianto di depurazione di Pero, in funzione dal 1999, è adibito al trattamento dei reflui urbani provenienti dai Comuni di Arese, Baranzate, Bollate, Cesate, Garbagnate Milanese, Lainate, Nerviano, Novate Milanese, Parabiago. (Villastanza), Pero, Pogliano Milanese, Pregnana Milanese, Rho, Senago, Solaro, Vanzago, nonché di quelli facenti parte del bacino di pertinenza del depuratore di Varedo (Ceriano Laghetto, Cogliate, Lazzate, Limbiate, Misinto – Provincia di Monza Brianza).