I magnifici 800 della “Cena al Contrario”

La “Settimana del Quartierista” deve ancora prendere ufficialmente il via, ma un dato è già certo, saranno 800 le persone che parteciperanno alla “Cena al Contrario”, evento must di Porta del Foro, in programma venerdì 15 alle 20:30. In meno di 72 ore dall’apertura delle prenotazioni c’è stato un vero tam tam di chiamate e sms per accaparrarsi un posto alla più pazza cena di tutti i tempi, unica ed inimitabile. È stato frantumato in tutti i sensi il record dello scorso anno, che si fermò “solo” a 600, ma per questioni logistiche, sennò il dato sarebbe stato sicuramente più alto. Un grande lavoro da parte di tutto il gruppo giovanile giallo cremisi che ha trovato la grande disponibilità del Consiglio direttivo. Per i tanti che sono rimasti fuori dalla cena, oltre 300, ricordiamo che a seguire ci sarà il Trash Party con Tenerondo, Juanita Figueira e Johnny Ganorzo.