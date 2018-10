Imprese: G20, Extra MOT Pro ed Elite un modello a livello globale

Milano, 9 ott. (Labitalia) – Extra MOT Pro ed Elite diventano un modello a livello globale, come strumenti per la crescita e l’accesso al mercato dei capitali delle imprese. Il B20, il forum delle imprese del G20 organizzato quest’anno dalla presidenza argentina, inserisce infatti le due iniziative di Borsa Italiana come esempi nel policy paper per i governi che è stato presentato al vertice conclusivo svoltosi a Buenos Aires.

ExtraMOT PRO è il mercato Mtf (Multilateral trading facility) lanciato nel 2013 da Borsa Italiana per i titoli di debito delle pmi. ExtraMOT consente a investitori istituzionali come assicurazioni o fondi pensioni di nei titoli emessi dalle pmi italiane. In particolare, il documento del G20 sottolinea come il mercato sia stato sviluppato per garantire un approccio semplificato e flessibile grazie al fatto di essere riservato ai soli investitori istituzionali, con un elevato rapporto costi- benefici per imprese e investitori. La standardizzazione dei processi e l’accentramento dell’informazione sulla piattaforma PROLink sono due ulteriori elementi portati ad esempio dal documento del G20.

Il documento del G20 cita anche Elite come caso di scuola per il supporto alle pmi. Lanciato nel 2012, Elite è il programma di sostegno finanziario e di raccolta di capitali del London Stock Exchange Group che aiuta le pmi internazionali a prepararsi e strutturarsi per gli investimenti esterni, a potenziare la fase successiva del loro sviluppo e ad accedere ai mercati dei capitali. E’ un programma pratico che offre al management una rete di supporto globale e gli strumenti per accelerare la crescita. Offre, inoltre, alle società l’accesso alla propria piattaforma privata di collocamento per raccogliere capitali (azioni, debito e convertibili) da un’ampia gamma di investitori. Oltre 900 aziende provenienti da 32 paesi fanno parte della comunità Elite, con più di 66 miliardi di ricavi combinati e circa 400.000 persone impiegate in tutto il mondo. Elite è una rete globale che vanta collaborazioni in tutta Europa, Medio Oriente e paesi del Mediterraneo, Stati Uniti, India, Cina, Sud America e Africa.

Mi piace: Mi piace Caricamento...