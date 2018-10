Sicurezza: Fiano, no soldi per assunzioni, da Salvini chiacchiere

Roma, 9 ott. (AdnKronos) – “Matteo Salvini oramai si rifugia nei proclami e nelle parole perché i fatti lo smentiscono continuamente. Hanno annunciato 10.000 assunzioni, di cui 7.500 finanziate dalla scorsa legge di stabilità cioè da noi, eppure per queste ulteriori 2.500 assunzioni annunciate per adesso non ci sono i soldi. Il nuovo contratto triennale annunciato? Non ci sono i soldi”. Lo dichiara Emanuele Fiano del Pd.

“Nuovi provvedimenti per il riordino delle carriere? Annunciati ma non ci sono i soldi. Non bastano gli incontri con Madam Le Pen per dare sicurezza, o i post di attacco per ogni episodio di malavita, se poi non si mantengono gli impegni, vedremo se voteranno i nostri emendamenti al Decreto Sicurezza e alla Legge di Stabilità. Di sicuro per ora ci sono solo le chiacchiere.”

