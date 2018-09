Imprese: pmi europee battono disoccupazione, in 2 anni +85% posti di lavoro (2)

(AdnKronos) – L’analisi evidenzia in particolare che le pmi più dinamiche del rapporto vantano tassi di crescita annuale cumulativo su tre anni del 24% e tassi medi di creazione di posti di lavoro biennali del 37%, a dimostrazione della capacità delle pmi di contrastare la disoccupazione europea. Le 100 società ‘top’ identificate nel report sono cresciute del 102% in media negli ultimi tre anni e il livello di innovazione è elevato: quasi 10mila brevetti e marchi registrati con un aumento di oltre il 20% rispetto al 2017. Il 20% delle aziende identificate fanno parte del settore manifatturiero e ingegneristico, il settore più rappresentato nella pubblicazione, seguito da food & beverage con oltre il 13% e dal tecnologico a quasi il 10%.

“Dobbiamo continuare su questa strada e creare un ambiente favorevole per consentire alle pmi di crescere e raggiungere il loro pieno potenziale -avverte Katainen-. Le Borse, come il gruppo London stock exchange, sono una parte essenziale della nostra capital market union, aiutando chi ha idee innovative ad avere accesso a finanziamenti”.

Il database di tutte le aziende comprese le 110 italiane e il pdf della pubblicazione sono disponibili all’indirizzo www.1000companies.com

