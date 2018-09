Imprese: pmi europee battono disoccupazione, in 2 anni +85% posti di lavoro

Milano, 25 set. (AdnKronos) – Giro d’affari raddoppiato, innovazione in crescita a due cifre e tassi di occupazione record. Questa la fotografia delle pmi europee scattata dal gruppo London stock exchange (Lseg) nel report ‘1000 companies to inspire Europe’. Una relazione, presentata oggi, che identifica e celebra le pmi europee più dinamiche e in forte crescita.

Gli amministratori delegati delle società incluse nella ricerca sono stati accolti al Parlamento europeo dal vice presidente della Commissione Ue, Jyrki Katainen, dal ceo del London stock exchange, Nikhil Rathi e da alcuni membri del Parlamento europeo per la presentazione della pubblicazione.

“Le pmi rappresentano la spina dorsale dell’economia europea, che è solida e in continua crescita -spiega Katainen, vice presidente della Commissione europea per l’Occupazione, la Crescita, gli Investimenti e la Competitività-. Grazie alle riforme strutturali negli Stati membri e alle pmi dinamiche e innovative a forte crescita, l’occupazione ha raggiunto nuovi livelli record con quasi 240 milioni di occupati”.

