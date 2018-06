Imprese: Salvini, rimetteremo linfa vitale tagliando burocrazia e fisco

Roma, 26 giu. (AdnKronos) – “Ci tenevo a venire qui perché conosco tanti di voi. Faremo tutto per aiutare i piccoli, perché negli ultimi anni si è fatto tanto per i grandi. Vedremo di invertire questa tendenza anche perché sia il sistema del credito che quello politico aiutano quelli che non ne avevano bisogno e quindi vedremo di provare a rimettere in circolo linfa vitale tagliando un po’ di burocrazia e riducendo il carico fiscale che è impossibile da gestire”. Così il vicepremier e ministro dell’Interno, Matteo Salvini intervenendo dal palco dell’Assemblea di Confartigianato.

“In bocca al lupo e abbiate tutta la mia vicinanza e il nostro supporto”, sottolinea ancora Salvini. “Stateci vicino perché non ci sarà niente di facile, però ripeto se fino a ieri si faceva tutto o quasi tutto per coloro che spesso non avevano bisogno vedremo di rimettere in cima quella che è la spina dorsale economica italiana che sono le milioni di piccole e piccolissime imprese. Viva l’artigianato italiano”, aggiunge ancora il vicepremier.