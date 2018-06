Governo: Merletti, scelte politiche puntino a garantire futuro giovani e imprese

Roma, 26 giu. (AdnKronos) – “Molte sono le sfide che ci aspettano, molti i problemi da affrontare per superare ostacoli noti e difficoltà inattese, e per rispondere alle domande che ci fanno i nostri figli e i nostri nipoti. Diverse sono le idee e le proposte di soluzione, ma una sola dev’essere la convinzione comune: il bene degli italiani e dell’Italia, il futuro dei nostri giovani. E fare il bene dell’Italia vuol dire soprattutto tutelare e sviluppare le sue risorse imprenditoriali, finanziarie, culturali, umane, ambientali”. Ad affermarlo è il presidente di Confartigianato, Giorgio Merletti, nel corso del suo intervento all’Assemblea.

Per Merletti, in particolare, bisogna “tornare ad affermare il ruolo dell’artigianato e delle micro e piccole imprese nel costruire la solidità della nostra economia e della nostra società”. Da qui la necessità di superare gli ostacoli messi dalla burocrazia, l’urgenza di volgere gli oneri in opportunità per realizzare davvero il cambiamento, il ruolo delle banche, l’innovazione tecnologica, l’etica e il rapporto degli imprenditori con lo Stato. Il presidente di Confartigianato, inoltre, esprime il sostegno alla più alta Istituzione repubblicana, quella rappresentata dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. Istituzione, questa, che rappresenta un “punto fermo del nostro sistema di poteri, che nelle scorse settimane si è trovata al centro di un’eccezionale tempesta politica e che con un lavoro instancabile ha trovato una sintesi per un Paese uscito diviso dalle urne, nell’interesse della tenuta economica e sociale delle imprese, delle famiglie, dei lavoratori”.

Una ‘inflessibile flessibilità’, rileva Merletti, “che è stata determinante, assieme alla decisiva buona volontà dimostrata dalle forze politiche che hanno dato vita alla maggioranza, a garantire il bene del Paese e la nascita di un Governo responsabilizzato dal rapporto elettorale con i cittadini. Un Governo che afferma con decisione di voler far tornare le persone al centro dell’attenzione politica e che si è voluto fondare su un ‘Contratto’ definito e trasparente”.