In estate ad Arezzo protagonista la grande atletica

Ad Arezzo da maggio a luglio protagonista la grande atletica. Il calendario degli eventi è stato presentato dall’assessore allo sport Tiziana Nisini e dagli organizzatori St efano Arniani dell’Alga EtruscAtletica Arezzo , Fabio Sinatti della Up Policiano e David Faltoni dell’Atletica Free Runners Arezzo. Si tratta di appuntamenti di livello regio nale, nazionale e internazionale .

Si comincia sabato 12 e domenica 13 maggio, allo stadio di atletica Enzo Tenti, con i Campionati di società maschili e femminili Allievi dell’Alga EtruscAtletica. Sabato 19 maggio, nella stessa location, si terrà la prima giornata dei Campionati provinciali individuali ragazzi/e e cadetti/e, oltre alla prima tappa del Trofeo Esordiadi 2018 con la prova di Biathlon con atleti della Fidal provinciale. Sabato 26 maggio i Campionati Assoluti di società maschili e femminili dell’Atletica Free Runners, dell’Alga EtruscAtletica e dell’Up Policiano, sempre allo stadio di atletica. Domenica 27 maggio grande spettacolo con la tradizionale Scalata al Castello, campionato e gara podistica nazionale e internazionale organizzata dalla Up Policiano. Quest’ultima il 2 e 3 giugno organizza, ancora allo stadio di atletica Tenti, anche i Campionati Italiani di staffette, prove multiple e 10mila metri su pista Master. Infine, il 29-30 giugno e il 1 luglio i Campionati Italiani individuali master.

“L’atletica non può essere assolutamente considerata una disciplina sportiva minore. Anzi, ad Arezzo si sta affermando sempre di più e cresce la vocazione della città come palcoscenico di competizioni anche internazionali. E’ un grande onore ospitare così tante manifestazioni di rilievo che costituiscono un importante vòlano anche per il turismo. Manifestazioni che trovano tutte il favore e il riscontro positivo dell’amministrazione” ha detto l’assessore allo sport Tiziana Nisini.

“Come è chiaro dal programma ad Arezzo ci saranno gare di atletica di altissimo livello, con la presenza di corridori al top della loro specialità e, pertanto, lo spettacolo è assicurato. Inoltre, i cittadini potranno godersi tutte le competizioni gratuitamente. Un ringraziamento, quindi, a coloro che contribuiscono alla realizzazione degli eventi, agli sponsor e al Comune che li patrocina tutti” hanno concluso gli organizzatori.