“Tortaia in festa”, due giorni di eventi per i dieci anni del Cas

Un fine settimana ricco di iniziative per festeggiare i dieci anni del Centro di Aggregazione Sociale Tortaia. Sabato 12 e domenica 13 maggio è in programma l’evento “Tortaia in festa” che, arricchito dalla consegna di un defibrillatore per il popoloso quartiere aretino, proporrà un intenso calendario di appuntamenti per tutte le età con spettacoli, esibizioni, giochi, tornei, camminate e presentazioni di libri. L’iniziativa, patrocinata dal Comune di Arezzo, rappresenteràun’importante occasione di aggregazione e di ritrovo al Cas di via Alfieri che, nato nel 2008 con il bocciodromo, vanta oggi 397 soci e una nuova struttura polifunzionale che è sempre più un punto di riferimento per tante persone ed è sede di tante diverse attività ludico-ricreative. In questa fase di crescita si inseriscono le celebrazioni del decennale in cui sarà ulteriormente dimostrata l’attenzione verso il quartiere attraverso la donazione di un defibrillatore che renderà Tortaia cardiologicamente protetto. «Il quartiere ha seimila abitanti,ospita scuole e tante altre attività – spiega Renato Peloso, presidente del Cas, – dunque era necessario dotarlo di questo strumento che rappresenterà un fondamentale presidio salva-vita e che è stato acquistato con il contributo dei soci».

“Tortaia in festa” si aprirà alle 16.00 del sabato con la suggestiva esibizione dei Trombini di San Bartolomeo delle Montagne, un gruppo folcloristico veronese che tramanda l’antica tradizione dello sparo con lo schioppo e che arriverà per la prima volta ad Arezzo. Questo spettacolo sarà accompagnato dalle chiarine e dai tamburi dei Musici della Giostra del Saracino e sarà seguito dall’installazione del defibrillatore e dalla mostra sul decennale del Cas, mentre alle 17.00 si terrà l’animazione per bambini con merenda e alle 21.00 la serata danzante con Coco Band. La domenica prenderà il via alle 8.30 con il torneo di bocce e alle 9.30 con una salutare camminata nel quartiere con inclusa la colazione. Nel pomeriggio torneranno gli spari dei Trombini e alle 16.30 regaleranno spettacolo gli Sbandieratori di Arezzo, prima della conclusione delle 21.00 con la presentazione del libro “Cantieri” alla presenza dell’autore Santi Cherubini (il Penna) e con gli interventi comici di Maurizio Borgogni (in arte Ceccarino). Alle varie iniziative, aperte alla partecipazione libera e gratuita dell’intera cittadinanza, sono attesi anche i rappresentanti delle istituzioni del territorio, a partire dal sindaco Alessandro Ghinelli che è stato invitato per l’inaugurazione della festa. «“Tortaia in festa” – continua Peloso, – si svilupperà attraverso un fine settimana particolarmente ricco di iniziative per i grandi e per i piccoli, con appuntamenti imperdibili tra cui spicca lo spettacolo dei Trombini che sarà proposto insieme ai colori e ai suoni della Giostra del Saracino. Le due giornate saranno animate dall’obiettivo di valorizzare quello spirito di divertimento e quel desiderio di stare insieme che da dieci anni caratterizza il Cas Tortaia».