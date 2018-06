Roma, 22 giu. (AdnKronos) – Arriveranno rapidamente le nuove norme contro le delocalizzazioni. Ad assicurarlo il ministro dello sviluppo e del lavoro, Luigi Di Maio, dal palco del XVII congresso della Uil. “Nel prossimo Consiglio dei Ministri vareremo una norma stringente contro le delocalizzazioni perché le aziende, dopo aver ricevuto i soldi delle tasse dei lavoratori non possono poi andare in giro per il mondo lasciando quegli stessi lavoratori in mezzo alla strada”.