Lavoro: Di Maio, avanti reddito cittadinanza, in cambio 8 ore lavoro pubblica utilità

Roma, 22 giu. (AdnKronos) – Sul reddito di cittadinanza il governo intende andare avanti senza tentennamenti. “Io nel reddito di cittadinanza ci credo e non arretreremo- Ci metteremo insieme con le forze politiche e anche quelle sociali che vorranno condividerlo per realizzarlo senza abiure”, garantisce il ministro dello sviluppo e del lavoro Luigi Di Maio, dal palco del XVII congresso della Uil.

“E’ uno strumento che crea le giuste obiezioni perché non lo conosciamo ma – dettaglia ancora Di Maio- l’ obiettivo non è dare soldi a qualcuno perché stia su un divano ma per dire con franchezza: tu hai perso il lavoro e ora devi seguire un percorso per formarti ed essere reinserito nel mondo del lavoro. Ma ma siccome hai figli mentre ti formi io ti do un reddito e in cambio tu dai al tuo sindaco 8 ore di lavoro gratuito di pubblica utilità”.