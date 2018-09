Industria: numeri record per Wmf, 30 speaker internazionali (3)

(AdnKronos) – Tanti i temi approfonditi nel corso della prima giornata del World Manufacturing Forum ‘Le priorità dell’innovazione nel mondo dal 2030’, ‘L’industria manifatturiera come valore aggiunto per la società’, ‘Politiche internazionali per lo sviluppo del manifatturiero avanzato e la cooperazione globale’, ‘Risolvere le sfide delle competenze nel manifatturiero: creare un mercato delle competenze’.

Numerosi anche gli interventi in programma nella giornata conclusiva del World Manufacturing Forum di venerdì 28 settembre, tra gli altri: Li Yong, Unido, Vincenzo Boccia presidente Confindustria, Massimo Garavaglia viceministro all’Economia e Finanze, Pichet Durongkaveroj ministro dell’Economia digitale e Società della Thailandia, Ilijana Vavan, Kaspersky, Fabio Borsotti, Leonardo, Flemming Besenbacher, Carlsberg.

Mi piace: Mi piace Caricamento...