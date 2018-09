Industria: numeri record per Wmf, 30 speaker internazionali (2)

(AdnKronos) – Nel report, presentato in apertura di forum da Marco Taisch, Wmf Scientific Chairman, il manifatturiero viene definito come un architetto per la prosperità sociale che può aiutare i Paesi a sviluppare altri importanti settori della loro economia e creare una crescita economica positiva. Ma, mentre il manifatturiero gioca un ruolo vitale nella comunità globale, vi sono numerose sfide future da affrontare.

Tra queste i mutamenti dei megatrend sociali, l’esigenza di skill specifiche, la digitalizzazione di tutta la filiera, la necessità di creare dei nuovi ecosistemi manifatturieri urbani, la iper-personalizzazione del manifatturiero, i cambiamenti demografici e climatici, e tanti altri.

Sul palco di Villa Erba, in plenaria, si sono poi alternati numerosi ospiti, rappresentanti delle istituzioni nazionali e internazionali e del mondo dell’industria globale. Tra questi Marco Bonometti, presidente di Confindustria Lombardia, Attilio Fontana presidente Regione Lombardia, Michele Geraci sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico Italia, Signe Ratso, Commissione Europea – Dg Ricerca e Innovazione, Mike Lackey, Sap, Julien Tognola, Ministero Economia e Finanza Francia Marco Lavazza, Lavazza, Luc Triangle, IndustriAll Europe, Ralf Michael Wagner, Siemens, Jayson Myers, Next Generation Manufacturing Canada, Jorge Ramos, Embraer.

