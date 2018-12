Informazione: Ciambetti, non possiamo nè vogliamo dimenticare i nostri giovani morti (4)

(AdnKronos) – “Tra i provvedimenti legislativi di quest’anno, vorrei ricordare la Legge Regionale 23 febbraio 2018, n. 11, ‘Disposizioni per l’inclusione sociale, la rimozione delle barriere alla comunicazione e il riconoscimento e la promozione della lingua dei segni italiana e della lingua dei segni italiana tattile’, la LR 13/2018 ‘Norme per la disciplina dell’attività di Cava’, la Legge Regionale 21 giugno 2018,- ha ricordato – n. 21, ‘Interventi regionali per la promozione e la diffusione dei diritti umani nonché la cooperazione allo sviluppo sostenibile’, la Legge Regionale 21 giugno 2018, n. 22, con le Modifiche alla L.R. 23 aprile 2013, n. 5, ‘Interventi per prevenire e contrastare la violenza contro le donne’, la Legge Regionale 26 giugno 2018, n. 23, ‘Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei Parchi Regionali, la Legge Regionale 8 ottobre 2018, n. 34, ‘Norme per la tutela, lo sviluppo e la promozione dell’artigianato veneto’, e infine la Legge Regionale 25 ottobre 2018, n. 35, ‘Veneto, terra di pace’. Non da ultimo, sottolineo l’approvazione della manovra finanziaria entro la prima metà di dicembre e il Piano Socio Sanitario Regionale, attualmente in discussione in aula consiliare”.

“Come vedete, anche solo per sommi capi – ha evidenziato Roberto Ciambetti – l’attività del Consiglio regionale è stata indubbiamente importante e ha visto il contributo di tutti i consiglieri, di Maggioranza come di Opposizione, che non hanno tralasciato, anzi, l’attività di indirizzo, sindacale e ispettiva, attraverso Interrogazioni e Interpellanze, Mozioni e Ordini del Giorno. Credo sia giusto illustrare nel dettaglio, e con opportune schede, questa nostra attività, e vi rimando ad una apposita iniziativa che svolgeremo in tal senso nelle prossime settimane”.