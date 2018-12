Informazione: Ciambetti, non possiamo nè vogliamo dimenticare i nostri giovani morti (3)

(AdnKronos) – “Voglio inoltre ricordare la prima edizione del concorso riservato alle scuole superiori ‘Il Veneto per Me’ – ha proseguito il Presidente del Consiglio – che ha avuto un successo insperato e una elevata partecipazione da scuole di tutte le sette province venete. Quest’anno, oggi compreso, si sono svolte 40 sedute del Consiglio regionale, con l’approvazione di 47 Deliberazioni legislative e 183 Deliberazioni amministrative. Dall’inizio della Legislatura sono state presentate 418 Proposte di Legge regionali, delle quali 226 licenziate dalle Commissioni e 192 approvate dall’aula consiliare. 51 sono state le Proposte di Legge Statale, 18 delle quali licenziate dall’aula consiliare. Di iniziativa del Consiglio sono state 321 proposte, 141 da parte della Giunta e 13 di iniziativa popolare o altri soggetti”.

“Ad oggi, da un punto di vista quantitativo – ha puntualizzato il Presidente del Consiglio – questa Legislatura ha già superato, per numero di Progetti di Legge e provvedimenti approvati, i dati toccati complessivamente dalle VII, VIII e IX Legislatura: credo che da solo il dato numerico dia l’indice della, per così dire, produttività, dell’aula, un Consiglio regionale che si è distinto soprattutto per partecipazione e presenza in aula, oltre che nel lavoro delle Commissioni: indicativamente, su 51 consiglieri, 46 hanno avuto una presenza superiore al 90 percento delle sedute plenarie e 5 al 100 percento”.

“Prima di elencare i principali provvedimenti esaminati dal Consiglio, occorre ricordare che nella Decima Legislatura sono state istituite, ed hanno concluso i rispettivi lavori approvando delle relazioni, la Commissione d’Inchiesta per le acque inquinate del Veneto in relazione alla contaminazione di sostanze perfluoroalchiliche (PFAS) presieduta dal collega Brusco, e la Commissione Speciale d’Inchiesta sui gravi fatti riguardanti il sistema bancario in Veneto, presieduta nella seconda edizione da Giovanna Negro”, ha ricordato Ciambetti.