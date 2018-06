Infortuni: Cisl, rendere immediati provvedimenti indicati da Di Maio

Roma, 28 giu. (AdnKronos) – “Piena convergenza con le proposte del Ministro del Lavoro Luigi Di Maio sull’ importanza di una pluralità di strumenti per rendere più efficace la tutela della salute e sicurezza sui posti di lavoro”. Ad affermarlo in una nota è il segretario confederale della Cisl, Angelo Colombini.

Ma, spiega Colombini, “bisogna essere immediatamente operativi ed attivarsi subito per l’assunzione in tempi stretti di mille nuovi ispettori del lavoro. Inoltre chiediamo al Ministro Luigi Di Maio di convocare a stretto giro la commissione consultiva permanete per la salute e sicurezza sul lavoro per condividere con tutte le parti sociali e i livelli istituzionali, in particolare le regioni, un programma di azioni concrete e ravvicinate”, sottolinea il sindacalista.

Infine, conclude, “sollecitiamo la creazione di un tavolo congiunto con il Ministro della Salute, Giulia Grillo e con il Ministro dell’ Ambiente, il Generale Sergio Costa, per eliminare il rischio amianto per i lavoratori e i cittadini italiani: ricordiamo, infatti, che ogni anno sono oltre tremila le vittime dell’amianto nel nostro Paese”.