Viabilità: Cav Veneto, prove generali di esodo estivo nel weekend

Venezia, 28 giu. (AdnKronos) – Primo esodo estivo di questa stagione anche sulle competenza di CAV-Concessioni Autostradali Venete Spa. La società concessionaria di Mestre informa che saranno possibili rallentamenti o code per traffico sostenuto e a tratti intenso nelle prossimo fine settimana, in particolare nelle giornate di venerdì 29 e sabato 30 giugno, in concomitanza con le prime partenze.Osservati speciali soprattutto il tratto tra Padova Est e il bivio tra Passante di Mestre e A57 e la barriera di Venezia-Mestre.

Venerdì 29 e sabato 30 giugno è previsto traffico sostenuto con possibili rallentamenti in particolare tra Padova est e il bivio A4/A57 in direzione Trieste, mentre domenica 1 luglio qualche rallentamento sarà possibile nella carreggiata opposta, in direzione Milano, per il rientro.Già operativo il Piano per l’esodo estivo predisposto da CAV, che prevede il potenziamento di uomini e mezzi in servizio e procedure potenziate per affrontare eventuali emergenze sulla rete autostradale di competenza.

Si ricorda che il divieto di circolazione per i mezzi pesanti sarà in vigore sabato dalle 8:00 alle 16:00 e domenica alle 7:00 alle 22:00. Chi si mette in viaggio potrà monitorare costantemente in tempo reale la situazione attraverso il sito della società www.cavspa.it e da quest’anno anche tramite la App InfoViaggiando con notizie e situazione del traffico sull’intera rete autostradale del Nordest.