Infortuni: da Cna app per la formazione su sicurezza lavoratori (3)

L'amministratore, gli Enti di formazione, i docenti, i tutor, le imprese e i loro collaboratori vengono abilitati ad operare ciascuno per il proprio livello di competenza, per aggiungere, modificare e cancellare i dati dei corsi di formazione, quelli dei propri lavoratori per stabilire eventuali necessità di aggiornamento o integrazione della formazione già ricevuta. Il singolo lavoratore può consultare tutta la formazione frequentata e produrre, quando necessario, le relative attestazioni. Il sistema traccia la vita lavorativa dell'individuo anche con diversi datori di lavoro.

I vantaggi principali del sistema sono la condivisione selettiva di informazioni in modalità cloud, che per il lavoratore sarebbe anche un’opportunità in caso di ricerca di nuovo impiego, potendo dimostrare la qualificazione professionale; completa eliminazione della documentazione cartacea, dal registro all’attestato, trasferendo tutto nel cloud; trasparenza dell’attività corsuale erogata dagli Enti di formazione, condivisione centralizzata delle informazioni per aggiornamenti in tempo reale; procedure digitali simili a quelle tradizionali già in uso.