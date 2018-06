Infortuni: da Cna app per la formazione su sicurezza lavoratori

Venezia, 27 giu. (AdnKronos) – Mentre proprio oggi alla Camera l’Inail presentava il suo rapporto annuale, che certifica incidenti mortali in calo del 2,8% nel 2017 rispetto all’anno precedente, Cna NordEst, che unisce le Cna regionali di Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia (28 mila imprese), ha tenuto a battesimo l’innovativo “Libretto formativo digitale del lavoratore”, strumento collegato alla formazione sulla sicurezza.

Oggi un lavoratore, per adempiere agli obblighi formativi su salute e sicurezza, deve seguire 108 ore di formazione, da aggiornare ogni 5 anni. Tutto su carta: registri, presenze, attestati. E se poi cambia azienda, c’è il rischio che si perda tutto e si debbano rifare i corsi. Il progetto CNA, dopo tre anni di sperimentazione coordinati da CNA-SHV Alto Adige, con ECIPA Veneto, ente di formazione della confederazione e INAIL di Bolzano, con la consulenza tecnica del professor Gianni Finotto, docente dell’Università Ca’ Foscari di Venezia, è stata digitalizzata la procedura partendo dalla tessera sanitaria come strumento identificativo.

Ora Cna NordEst mette in rete il prodotto ottenuto, per il quale ha chiesto il riconoscimento di best practice al Ministero del Lavoro, al fine di poter diffondere il sistema in tutta Italia, in ogni settore economico enti pubblici compresi.