Infortuni: Monza, idraulico intossicato da acido, è grave

Milano, 18 giu. (AdnKronos) – Un uomo è rimasto gravemente intossicato dalle esalazioni di acido solfidrico mentre eseguiva dei lavori idraulici in un appartamento di Monza. L’incidente è avvenuto poco prima delle 15.

Immediatamente sono intervenuti i sanitari del 118, oltre ai vigili del fuoco, che sono ancora sul posto per interventi e verifiche del caso. L’uomo è stato soccorso è trasportato in ospedale, dov’è ricoverato in rianimazione.