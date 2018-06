Milano: polizia arresta rapinatore seriale di farmacie

Milano, 18 giu. (AdnKronos) – Tradito dall’abbigliamento. Un uomo è stato arrestato dalla polizia per una serie di rapine ai danni di farmacie. Si tratta di un 33enne, riconosciuto per via degli abiti indossati. E’ accaduto lo scorso sabato a Milano.

Le indagini sono partite da una nota della centrale operativa che ha segnalato un uomo in fuga dopo aver commesso una rapina nella farmacia comunale di viale Famagosta. L’uomo era entrato con il volto coperto dal cappuccio della felpa e da un foulard e, sotto la minaccia di un coltello da cucina con una lama di 26 centimetri, si era fatto consegnare l’incasso di circa 280 euro. Quindi si era allontanato a piedi. Giunto in via Beldiletto, poi, si era cambiato ed era salito a bordo di un autobus.

Il suo comportamento ha insospettito un passante, che ha avvisato gli agenti della volante. I poliziotti hanno individuato l’uomo a bordo del bus e, senza perderlo di vista, lo hanno seguito per fermarlo poco dopo, in condizioni di sicurezza. Per lui sono scattate le manette. Vicino alla fermata, gli agenti hanno ritrovato lo zaino con all’interno il coltello e i capi d’abbigliamento indossati durante il reato. Una volta in commissariato, poi, l’uomo ha confessato di aver commesso anche un’altra rapina, il giorno precedente, ai danni di una farmacia di via Montegani, con un bottino di circa 100 euro.