Infrastrutture: Ram, crescita economica Italia transita per Brennero

Roma, 6 lug. (AdnKronos) – “L’Italia sta vivendo una fase di graduale ripresa economica trainata soprattutto dall’export e la marco-area europea rappresenta il suo principale partner commerciale, con il quale vengono scambiati il 57,6% dei volumi ed il 65,8% dei valori dell’interscambio internazionale”. Ad affermarlo in una nota l’Amministratore Unico di Ram Infrastrutture, Logistica e Trasporti, Ennio Cascetta, ieri durante il forum a Verona sul corridoio intermodale del Brennero, precisando che gli scambi Italia-Europa transitano per oltre il 70% in volume e l’85% in valore, lungo i valichi alpini stradali e ferroviari.

Nell’ultimo triennio 2014-2017 i traffici sono cresciuti molto più velocemente del pil e tale fenomeno, definito decoupling, potrebbe portare, spiega Cascetta, “ad una saturazione della capacità delle infrastrutture di trasporto nazionali”. Una posizione, quella espressa da Cascetta, condivisa da Pat Cox, Coordinatore Europeo del Corridoio ScanMed che puntualizza come “lo sviluppo del Corridoio del Brennero passa attraverso il potenziamento dell’infrastruttura (tunnel di base, ferrovia e nodi di interscambio)”.

A Verona, Cascetta ha spiegato che “dal valico del Brennero, primo per traffico merci, transita, mediamente, oltre il 22% dell’import-export italiano verso l’Unione Europea. Si registra inoltre un costante aumento dal 2000 dei traffici sulla tratta, con stime in crescita anche per il 2017 e con una variazione nel 2014 -2017 del +20,4% contro una crescita del PIL nazionale nello stesso periodo del 3,5%. Il grado di saturazione della capacità sul valico autostradale è molto alto. Nell’anno 2017 sono transitati circa 2.4 milioni di autocarri e secondo studi della Ue non possono transitarne oltre 3 milioni”.