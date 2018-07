Infrastrutture: Rfi, conclusi lavori per riapertura linea aeroporto Palermo

Palermo, 4 lug. (AdnKronos) – Conclusi i lavori sul Passante di Palermo funzionali al ripristino del collegamento ferroviario con l’aeroporto ‘Falcone e Borsellino’. Rete Ferroviaria Italiana ha verificato oggi lo stato dell’arte con l’assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione siciliana, Marco Falcone, durante una visita alla linea effettuata a bordo di un carrello manutentivo. Sono già iniziate le verifiche tecniche all’infrastruttura, necessarie per il rilascio della certificazione di sicurezza da parte dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie (Ansf). Seguiranno quindi l’attivazione tecnica della linea, prevista ad agosto, e la fase di pre-esercizio.

“Il sopralluogo è servito a verificare lo stato dell’arte di un’opera strategica non solo per Palermo, ma per l’intera Sicilia occidentale – ha detto l’assessore Falcone -. Il governo regionale esprime soddisfazione per la ripresa dei lavori a pieno ritmo, grazie alla quale nelle prossime settimane verrà riattivato il fondamentale collegamento tra la città e l’aeroporto. Il presidente Musumeci ha chiesto e ricevuto da Rfi piene rassicurazioni sul completamento dell’opera e la visita di oggi ci ha confermato che la direzione è quella giusta”. “Con la conclusione dei lavori per il ripristino della linea per l’aeroporto – ha spiegato Filippo Palazzo, responsabile Progetti Palermo di Rete Ferroviaria Italiana -, i lavori per il completamento del Passante arrivano al 90 per cento. I prossimi step prevedono la conclusione delle restanti opere civili e l’attivazione del raddoppio completo della linea”. L’investimento economico complessivo è circa 1,1 miliardi di euro.