Lombardia: morto Ettore Albertoni, tra primi promotori dell’autonomia

Milano, 4 lug. (AdnKronos) – E’ morto nel pomeriggio Ettore Albertoni, 82 anni, dal 2006 al 2008 presidente del Consiglio regionale lombardo. “E’ stato uno dei veri padri e promotori del percorso lombardo verso l’autonomia, ed è triste che ci abbia lasciato oggi proprio quando questo percorso sta trovando concretezza e comincia finalmente a far intravedere la possibilità di raggiungere i primi risultati” il commento del presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Alessandro Fermi.

“Fu durante la presidenza di Albertoni che venne approvato il nuovo Statuto d’autonomia della nostra Regione – ricorda Fermi- e fu grazie alla sua azione che Regione Lombardia e il Consiglio regionale avviarono il confronto con il governo per richiedere maggiore autonomia. A distanza di 11 anni il percorso avviato allora con Albertoni può trovare ora finalmente attuazione concreta, e siamo tutti consapevoli che questa sarà e dovrà essere la ‘legislatura dell’autonomia’. Confidando di poter presto dedicare proprio ad Albertoni il traguardo verso cui siamo tutti protesi”.

Componente del Consiglio superiore della magistratura, tra gli incarichi ricoperti c’è anche quello di componente del consiglio di amministrazione della Rai e di assessore alle Culture, Identità e Autonomie di Regione Lombardia. Laureato in Giurisprudenza, Albertoni è stato professore ordinario di Storia delle Politiche e avvocato civilista e d’impresa. Nei suoi scritti ha più volte affrontato i temi dell’organizzazione autonomistica e federale dello Stato. Albertoni è stato inoltre direttore dell’Istituto giuridico della facoltà di Scienze Politiche dell’Università Statale di Milano e decano della facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi dell’Insubria. Martedì 10 luglio in apertura della seduta di Consiglio regionale il presidente Fermi ricorderà la figura di Albertoni durante un momento di commemorazione.